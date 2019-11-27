35. İSEDAK Toplantısı

27.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:20

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) Başkan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu, "TOBB ve ICCIA işbirliğinde çalışma başlattığımız, İslam Odası Tahkim Merkezi, İstanbul'da faaliyete başlıyor. İnşallah bu sayede, aramızdaki ticareti ve yatırımları daha da cazip hale getirip, artıracağız." dedi.



Hisarcıklıoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 35. Toplantısı'nın bakanlar oturumunun açılışında yaptığı konuşmada, birlikte rahmet ve bereketin, ayrılıkta azabın olduğunu belirtti.



"Bizler ayrı düştüğümüz için, rahmeti ve bereketi kaybettik" diyen Hisarcıklıoğlu, "İslam ülkeleri olarak, birliği, beraberliği, dayanışmayı seferber etmemiz gerekirken, enerjimizi ve kaynaklarımızı, aramızdaki çekişmelerle heba ediyoruz. İhtilafları değil ittifakları, husumeti değil muhabbeti güçlendirmeliyiz. Bölücü değil, birleştirici olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.



Hisarcıklıoğlu, İslam dünyasının içinde bulunduğu kötü tabloyu değiştirmenin tek formülünün bir araya gelmek olduğunu aktararak, bunun en önemli yolunun ticaret olduğuna, ticaretin en büyük barış kaynağı olduğuna işaret etti.



Ticaret yapanın, savaşı konuşmadığını, birbirine kötü bakmadığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Bu nedenle önce, ülkelerimiz arasındaki ticari engelleri kaldırmalı, birbirimizle ticareti artırmalıyız. Bu konuda, son dönemde, ilerleme olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, İslam ülkeleri arasındaki ticaret oranının yüzde 20'ye ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:



"Elbette bu oran yeterli değil. Yapacak daha çok işimiz var. İşte şimdi önemli bir adım daha atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, TOBB ve ICCIA iş birliğinde çalışma başlattığımız, İslam Odası Tahkim Merkezi, İstanbul'da faaliyete başlıyor. Merkeze ilişkin anlaşma, Ticaret Bakanlığımız ve ICCIA arasında birazdan burada imzalanıyor. İnşallah bu sayede, aramızdaki ticareti ve yatırımları daha da cazip hale getirip, artıracağız"



"İslam ülkeleri arasındaki tercihli ticaret anlaşması hayata geçirilmeli"



İslam ülkeleri arasındaki tercihli ticaret anlaşmasını (TIPS-OIC) hayata geçirmesi gerektiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Çalışmalarda son aşamaya gelindi. Artık bu işi de sonuçlandırmalıyız. Benzer bir sıkıntı vizeler konusu. İnsanlar, girip çıkarken zorluk yaşadıkları ülkeyle değil, rahat ulaşabildikleri ülkeyle ticaret yapar, yatırım yapar. Zaten inancımız ne diyor; 'Bütün Müslümanlar kardeştir.' Aramızdaki kardeşliği tesis ettiğimiz zaman hem bu dünyada hem ahirette kazanırız." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, bu seneki toplantının gündem maddesinin gıda olduğunu anımsatarak, "Doğru bir gündem maddesi belirlenmiş. Zira dünyayı doyuran kimse, dünyanın lider ülkesi de odur. Türkiye bu alanda çok önemli yatırım ve ihracat fırsatları sunuyor." dedi.



Türkiye'nin, tarımsal hasılada Avrupa'da 1. dünyada 7. sırada olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin 70 milyar dolarlık bitkisel ve hayvansal üretimi olduğunu ifade etti.



Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de tarım ve hayvancılık sektörünün, 18 milyar dolarlık ihracat, 13 milyar dolarlık ithalat yaptığına işaret ederek, "Sizler de Türkiye'de yatırım yaparak, bu potansiyeli, hep birlikte kazanca dönüştürebilirsiniz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından İstanbul'da kurulacak İİT Tahkim Merkezi'ne ilişkin ""Ev Sahibi Ülke Anlaşması" imzalandı.

Kaynak: AA