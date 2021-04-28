35. İş Sağlığı ve Güvenliği haftası etkinlikleri ilk kez çevrimiçi düzenlenecek
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35. İş Sağlığı ve Güvenliği haftası etkinlikleri ilk kez çevrimiçi düzenlenecek

35. İş Sağlığı ve Güvenliği haftası etkinlikleri ilk kez çevrimiçi düzenlenecek
Bültenler - Haberler | Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan 35. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Etkinlikleri, 4-6 Mayıs tarihleri arasında "Pandemi Sürecinde İSG' de Etkin İşbirliği" temasıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Tema: "Pandemi Sürecinde İSG' de Etkin İşbirliği"

35. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftasının teması, "Pandemi Sürecinde İSG' de Etkin İşbirliği" olacak. Etkinlikler, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilecek.

"Pandeminin İSG Çerçevesinde Çalışma Hayatına Etkileri", "İSG' de Etkili İletişim", "İSG' de Bilişim Uygulamaları", "Acil Durum Yönetimi", "İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku", "Kamu' da İSG", "İSGGM' nin Vizyonu", "İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları", "İş Sağlığı ve Güvenliğinde Teknik Yaklaşım ve Yöntemler" "Pandemide Güçlü İşbirliği ve İyi Uygulamalar" başlıklı oturumlarda, uzman kurum ve kuruluşların temsilcileri bir araya gelecek.

Ayrıca, Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Otoritelerinden yöneticilerin konuk olacağı "Küresel Zorluklar, Küresel Çözümler: Pandemide İşyerlerinde Sağlık ve Güvenliğin Tesis Edilmesi" başlıklı uluslararası bir panel gerçekleştirilecek.

"Pandemi nedeniyle iptal edilen 10.Uluslarası İSG Kongresi" nde "Güçlü İletişim, Güvenli İşyeri" temasıyla alınan başvurular neticesinde ödüle hak kazananlar açıklanacak, ayrıca geleneksel hale gelecek olan "Türkiye'nin İSG Ödülleri" nin tanıtımı yapılacak.

10. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi hazırlıkları esnasında ülkemizin güzide kurum ve kuruluşlarının iyi uygulamalarının birbiriyle yarıştığı bir de ödül töreninin yer alacağı etkinlikte, geleneksel hale dönüştürülecek olan "Türkiye'nin İSG Ödülleri" nin tanıtımı da gerçekleştirilmiş olacak.

Her yıl yerli ve yabancı 3 bin 500'e yakın katılımcının takip ettiği programda, 45 konuşmacı deneyimlerini paylaşacak.

10 oturum ve bir uluslararası panele ek olarak 9 sanal salonda "Uzmanlarımız Sizlerle" etkinlikleri düzenlenecek.

Katılımcılar, 4-6 Mayıs 2021 tarihlerinde çevrimiçi düzenlenecek olan programın detaylarına ve kayıt linkine isghaftasi.ailevecalisma.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliğini önceleyen etkinliklere isteyen herkes katılabilecek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler, 2001 yılından itibaren bir adım daha ileriye taşınarak iki yılda bir uluslararası düzeyde İSG Kongreleri, şeklinde gerçekleşiyordu. 2020 yılında hazırlıkları tamamlanan 10. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, koronavirüs salgını nedeniyle önce ileri bir tarihe ertelenmiş ardından da iptal edilmişti.

Kaynak: Bültenler

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