35 düzensiz göçmen kurtarıldı
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35 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen 26 ve motor arızası yapan lastik bot içindeki 9 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen 26 ve motor arızası yapan lastik bot içindeki 9 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmeni bota alarak kurtardı.

Marmaris açıklarında ise içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından açık denizde sürüklenen lastik bot içerisindeki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan toplam 35 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - MUĞLA

35 düzensiz göçmen kurtarıldı
35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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