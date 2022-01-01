35 bin yerli ve yabancı turist Kapadokya'da yeni yılı karşıladı - Haberler
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35 bin yerli ve yabancı turist Kapadokya'da yeni yılı karşıladı

İhlas Haber Ajansı / Asım Çapacı - Haberler | Genel

35 bin yerli ve yabancı turist Kapadokya'da yeni yılı karşıladı Tarihi ve kültürel dokusuyla yılda milyonlarca turist ağırlayan Kapadokya bölgesi bu yılbaşında da doldu.

35 bin yerli ve yabancı turist Kapadokya'da yeni yılı karşıladı

NEVŞEHİR - Tarihi ve kültürel dokusuyla yılda milyonlarca turist ağırlayan Kapadokya bölgesi bu yılbaşında da doldu. Yeni yıla Kapadokya'da girmek isteyen yaklaşık 35 bin yerli ve yabancı turist aylar öncesinden erken rezervasyon yaptırarak yer bulabildi.

Yeni yılı Kapadokya'da karşılamak isteyen turistler günler öncesinden bölgeye gelmeye başladı. Gün boyu bölgeyi gezen turistler akşam saatlerinde ise eğlence mekanlarına akın etti. Kayadan oyma mekanlarda Türk Gecesi etkinliğine katılan turistler halay çekerek yeni yıla girdi.

Bazı turistler de soğuk havaya aldırmadan yeni yılı ateş etrafında dans ederek karşıladı. Davul zurna eşliğinde oyun oynayan turistler yeni yılı ateş başında karşıladılar

Uçhisar ve Göreme kasabasında yapılan havai fişek gösterileri de izleyenleri mest etti. Dakikalarca süren havai fişek gösterilerini izlemeye gelen yerli ve yabancı turistler seyir tepelerinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

35 bin yerli ve yabancı turist Kapadokya'da yeni yılı karşıladı

35 bin yerli ve yabancı turist Kapadokya'da yeni yılı karşıladı

35 bin yerli ve yabancı turist Kapadokya'da yeni yılı karşıladı

35 bin yerli ve yabancı turist Kapadokya'da yeni yılı karşıladı

35 bin yerli ve yabancı turist Kapadokya'da yeni yılı karşıladı

35 bin yerli ve yabancı turist Kapadokya'da yeni yılı karşıladı

İhlas Haber Ajansı / Asım Çapacı - Son Dakika Haberleri

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