35 bin TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler
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35 bin TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
35 bin TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri son bir hafta içerisinde uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurdu.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri son bir hafta içerisinde uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurdu. Gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken yaklaşık 35 bin TL değerindeki uyuşturucu maddeye el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, ekipler devriye görevi sırasında farklı gün ve zamanlarda şüphelendikleri iki aracı durdurdu. Araçlar ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda araç teybi arkasında bulunan boşlukta piyasa değeri yaklaşık 35 bin TL olan 17.70 gram metamfetamin maddesi, 360.63 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan bong aparatı, iki adet tabanca, tabancalara ait 2 adet şarjör ve 13 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Bunun üzerine araçlar içerisinde bulunan D.A. (27), S.A.(38), M.B.(23) H.G. (38) ve T.H.K. (28) isimli şahıslar gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK

35 bin TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

35 bin TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

35 bin TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

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