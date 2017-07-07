35 bin Suriyeli Türkiye'ye döndü



KİLİS - Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle kaçarak Türkiye'ye yerleşen Ramazan bayramında ülkelerine gitmelerine izin verilen Suriyelilerden 34 bin 812'si Türkiye'ye döndü.

Ramazan Bayramını ülkelerinde geçiren 68 bin 238 Suriyeliden dün akşam itibariyle 34 bin 812'si Türkiye'ye giriş yaptı.

Türk Salahlı Kuvvetlerinin desteğinde Özgür Suriye Ordusu tarafından güvenliği sağlandığı Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez, Çobanbey, El Bab, Cerablus ilçeleri ile Mare, Soran, Aktarin kasabaları ve köylerinde yakınlarını ziyaret eden Suriyeliler, dönüşleri Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden sürüyor. Kilis Valiliği tarafından 13-23 Haziran tarihleri arasında ülkelerine gitmelerine izin verilen Suriyelilerin dönüşleri sürerken, Suriyelilerin gelişleri 14 Temmuz tarihinde sona erecek. Suriyelilerin gelişi sürerken, yaşlı, engelli, hamile ve çocuklu ailelerin Türkiye'ye geçişlerine öncelik veriliyor.

Ramazan bayramını ülkelerinde geçiren Suriyeliler, Türkiye'ye gelmek için Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısında yoğunluk yaşandı. Suriyelilerin Türkiye'ye girmeden önce Öncüpınar Sınır Kapısı'nda İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından aşıları yapılıyor. Suriyelilerin Türkiye'ye girişlerinde eşyaları arandıktan sonra, Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemleri yapılıyor. Suriyeliler, otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısının Türkiye tarafına getiriliyor.