35 bin metrekarelik park kononavirüs nedeniyle kapandı MERSİN'in Tarsus ilçesinde bulunan Tarsus Kültür Parkı koronavirüs tehdidi nedeniyle ziyarete kapatıldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bulunan Tarsus Kültür Parkı koronavirüs tehdidi nedeniyle ziyarete kapatıldı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan 35 bin metrekare büyüklüğe sahip Tarsus Kültür Parkı, Tarsus Kaymakamlığı ve ilgili birimlerin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı. Sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için kapatılan dev parkın kapısında, "Virüs nedeniyle parkımız geçici süre ile kapatılmıştır" yazısı yer aldı.

Kaynak: DHA