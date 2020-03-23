35 bin metrekarelik park kononavirüs nedeniyle kapandı
MERSİN'in Tarsus ilçesinde bulunan Tarsus Kültür Parkı koronavirüs tehdidi nedeniyle ziyarete kapatıldı.
23.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:29
MERSİN'in Tarsus ilçesinde bulunan Tarsus Kültür Parkı koronavirüs tehdidi nedeniyle ziyarete kapatıldı.
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan 35 bin metrekare büyüklüğe sahip Tarsus Kültür Parkı, Tarsus Kaymakamlığı ve ilgili birimlerin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı. Sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için kapatılan dev parkın kapısında, "Virüs nedeniyle parkımız geçici süre ile kapatılmıştır" yazısı yer aldı.
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Kaynak: DHA