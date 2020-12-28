35 ayrı suçtan kaydı bulunan zanlı yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 35 ayrı suçtan kaydı bulunan bir kişi 3 arkadaşı ile birlikte jandarma tarafından çaldıkları motosiklet ile birlikte yakalandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 35 ayrı suçtan kaydı bulunan bir kişi 3 arkadaşı ile birlikte jandarma tarafından çaldıkları motosiklet ile birlikte yakalandı.

Hırsızlık olayı ilçeye bağlı Ortacı Köyü'nde 25 Aralık günü yaşandı. Edinilen bilgiye göre motosiklet hırsızlığı yaşanması üzerine Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan JASAT timi çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu 4 kişinin ticari taksi ile köye geldikleri ve motosikleti çalarak kaçtıkları tespit edildi. Gece saatlerinde Aydınlar Köyü'nde F.K. isimli şahıs çalıntı motosikletle gezdiği sırada jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, diğer 3 kişi ile hırsızlık olayında kullandıkları ticari taksi ele geçirildi. Şüphelilerden A.K.'nin daha önce 35 adet farklı suçlardan, O.K.'nin 2 ayrı suçtan kaydı bulunduğu anlaşıldı. Hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen F.K., G.K., A.K. ve O.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen 3 kişi tutuklanırken, bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yapılan araştırmada hırsızlık zanlılarının ayrıca S.D. isimli bir şahıs ile daha Ereğli ve Alaplı ilçelerinde yaşanan 3 hırsızlık olayının da faili oldukları tespit edildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı