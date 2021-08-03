35 Adet Çeşitli Dönemlere Ait Sikke Ele Geçirilerek 2 Şahıs Gözaltına Alınmıştır
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35 Adet Çeşitli Dönemlere Ait Sikke Ele Geçirilerek 2 Şahıs Gözaltına Alınmıştır

35 Adet Çeşitli Dönemlere Ait Sikke Ele Geçirilerek 2 Şahıs Gözaltına Alınmıştır
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Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde;Samsun İli Atakum ilçesi Kamalı Mahallesinde 02. 08.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde;

Samsun İli Atakum ilçesi Kamalı Mahallesinde 02. 08. 2021 günü şüpheli 2 şahsa ait araçta yapılan arama neticesinde 35 adet çeşitli dönemlere ait sikke, 2 adet gözyaşı şişesi, 1 adet vazo, 1 adet bakır tas, 1 adet kılıç ve 1 adet tarihi obje ele geçirilmiş olup olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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