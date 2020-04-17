346 Türk vatandaşı Hollanda'dan uçakla Samsun'a getirildi
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346 Türk vatandaşı Hollanda'dan uçakla Samsun'a getirildi

Hollanda'dan aralarında öğrencilerin de bulunduğu 2'si bebek 346 Türk vatandaşı uçakla Samsun'a getirildi.

17.04.2020 17:58 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:00
346 Türk vatandaşı Hollanda'dan uçakla Samsun'a getirildi

Hollanda'dan aralarında öğrencilerin de bulunduğu 2'si bebek 346 Türk vatandaşı uçakla Samsun'a getirildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve vatandaşlar, Türkiye'ye getirilmeye devam ediliyor. Hollanda'dan ise 2'si bebek 346 Türk vatandaşı Türk Hava Yolları'na ait uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilip uçaktan indikten sonra el çantaları ve valizleri dezenfekte edilen toplam 346 kişi geniş güvenlik önlemleri altında havalimanına girişleri sağlandı. Uçaktan inenlerin daha sonra otobüslerle Tokat'ta bulunan KYK'ya ait yurtlara yerleştirilip buralarda 14 gün boyunca karantina altına alınacakları öğrenildi.

Uçaktan inen bazı yolcular hükümet ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a kendilerini Türkiye'ye getirip sahip çıktığı için teşekkür etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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