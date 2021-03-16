34 yıllık meslek hayatını doğum gününde noktaladı
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34 yıllık meslek hayatını doğum gününde noktaladı

16.03.2021 16:02 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:21
34 yıllık meslek hayatını doğum gününde noktaladı

Türkiye'nin birçok kentinde öğretmenlik yapan, son olarak Batman Ahmed-i Hani İmam Hatip Lisesinde görev alan Haluk Sevkal, doğum gününde yaş haddinden emekli oldu.

Türkiye'nin birçok kentinde öğretmenlik yapan, son olarak Batman Ahmed-i Hani İmam Hatip Lisesinde görev alan Haluk Sevkal, doğum gününde yaş haddinden emekli oldu.

Batman Ahmed-i Hani İmam Hatip Lisesinde görev yapan matematik öğretmeni Haluk Sevkal, 34 yıllık meslek yaşamını doğum gününde noktaladı. Yurdun çeşitli yerlerinde de öğretmenlik mesleğini yürüten Haluk Sevkal, 34 yıllık meslek hayatı boyunca çok sayıda başarılı öğrenci yetiştirdi. Her yaş grubundan öğrencisiyle karşılaştığında mutlu olduğunu ifade eden Sevkal, "Çok hoşuma giden bir şey de öğrencilerin 'Hocam benim de babam olur musun' demeleri. Beni çok mutlu ediyordu. Ben de 'Sizin babanızdan bir farkım yok babanız gibi maddi manevi sıkıntılarınızda her zaman yanındayım' derdim. Öğrenciler dışarıda bana sahip çıktıkları zaman, hocam dedikleri zaman dünyalar benim oluyor. Biz onları tanımasak da onlar bize sahip çıkıyor, tanıyor. Bu mutluluk insana yetiyor" dedi.

(Osman Arslan/İHA)

34 yıllık meslek hayatını doğum gününde noktaladı
34 yıllık meslek hayatını doğum gününde noktaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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