34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs sahte kimlikle yakalandı - Haberler
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34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs sahte kimlikle yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs sahte kimlikle yakalandıMERSİN Mersin'in Tarsus ilçesinde 34 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.A.A. isimli şüpheli sahte kimlikle yakalandı.

TARSUS, MERSİN (İHA) - 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs sahte kimlikle yakalandı

MERSİN Mersin'in Tarsus ilçesinde 34 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.A.A. isimli şüpheli sahte kimlikle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, 18 ayrı dosyadan 34 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.A.A. isimli şahıs, sahte kimlikle yakandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Tarsus Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs sahte kimlikle yakalandı

34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs sahte kimlikle yakalandı

34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs sahte kimlikle yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Haber

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