34 yıl her kademesinde görev yaptığı TİGEM'de genel müdür oldu

TARIM İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde (TİGEM) 1987 yılında ziraat mühendisi olarak işe başlayan Sait Kocabay, 34 yıl boyunca her kademede görev yaptıktan sonra vekaleten genel müdürlüğe atandı.

TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece'nin Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı olması ardından, TİGEM Genel Müdürlüğü'ne vekaleten Genel Müdür Yardımcısı Sait Kocabay atandı. 1987 yılında Kahramanmaraş Tarım İşletmesinde ziraat mühendisi olarak göreve başlayan Kocabay, TİGEM bünyesinde, teknik şef, işletme müdür yardımcısı, işletme müdürü, şube müdürü, daire başkanı ve genel müdür yardımcılığı görevlerinin ardından Genel Müdür Vekili olarak görevine devam ediyor. Meslek hayatı boyunca TİGEM dışında hiç bir kurumda çalışmayan Kocabay, TİGEM bünyesindeki Polatlı Tarım İşletmesini ziyaret etti. Kocabay, koyun ahırlarını ziyaret ederek, kuzu doğumları hakkında bilgi aldı.

'BU SENE 124 BİN KUZU BEKLİYORUZ'TİGEM'in 2021 yılı hedeflerini DHA'ya anlatan Kocabay, Polatlı Tarım İşletmesinden bu sene kuzu doğumlarında fire verilmediği ve ikiz doğumda beklenen standartların yakalandığını söyledi. Kocabay, işletmede bu sene doğan kuzu sayısının 4 bin 189'a ulaştığını, TİGEM toplamında da şu an itibarıyla 70 bin 185 kuzu dünyaya geldiğini kaydetti. TİGEM'in 210 bin küçükbaş hayvan varlığı olduğunu hatırlatan Kocabay, 11 ırkı koyun ve 2 ırkı keçi olmak üzere 13 ırkta küçükbaşta damızlık hayvan yetiştiriciliği faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. Türkiye'nin koyun ıslahı konusunda en büyük kuruluşunun TİGEM olduğunu hatırlatan Kocabay, "TİGEM'in 210 bin toplam koyun varlığı var. 9 işletmemizde sürdürülen koyunculuk faaliyetlerinde Ceylanpınar işletmemizde kuzu doğumlarını tamamladık. Diğer 8 işletmemizde kuzu doğumları devam ediyor. Mart ayı sonuna kadar 124 bin kuzu bekliyoruz" dedi. '2021 YILI KOYUN SATIŞLARIMIZ BAŞLADI'

210 bin küçükbaş hayvan varlığını artırmak için çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Kocabay, "2021 yılında biz bu sayıyı 235 bin başa, 2023 yılı hedefi olarak 300 bin başa çıkarmayı hedefliyoruz. 2020 yılında toplam 22 bin baş üstün vasıflı damızlık koyunlarımızı ülkemiz yetiştiricileriyle buluşturduk. 2021 yılında da 24 bin baş damızlık koyunu ülkemiz yetiştiricileriyle buluşturmayı hedefliyoruz. Bu yılki koyun satışlarımızı bugün itibarıyla başlattık. Bu satışlarımız Ağustos ayına kadar devam ediyor. Özellikle dişi koyunları Ağustos ayına kadar; ama yıl boyunca koç tedariğini üreticilerimiz tüm işletmelerimizden tedarik edebilirler" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN