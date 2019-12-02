34 yıl hapis cezası bulunan hırsız tutuklandı
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34 yıl hapis cezası bulunan hırsız tutuklandı

BOLU'da polisin düzenlediği operasyonla yakalanan, 25 hırsızlık suçundan 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cem Şahan (28), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

02.12.2019 16:13 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:13
34 yıl hapis cezası bulunan hırsız tutuklandı

'da polisin düzenlediği operasyonla yakalanan, 25 hırsızlık suçundan 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cem Şahan (28), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 25 ev ve iş yerinden hırsızlık yapan Cem Şahan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Cem Şahan'ın, Borazanlar Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Cem Şahan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakkında 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, yaklaşık 2 yıldır aranan Cem Şahan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
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