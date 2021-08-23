34. Uluslararası İzmir Festivali "bir piyanoda iki piyanist" ağırlayacak
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34. Uluslararası İzmir Festivali "bir piyanoda iki piyanist" ağırlayacak

34. Uluslararası İzmir Festivali 'bir piyanoda iki piyanist' ağırlayacak
Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Kültür Sanat

34. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında, 4 el piyano ikililerinden Ricardo Vieira ve Tomohiro Hatta'dan oluşan MusicOrba'nın, 27 Ağustos'ta İzmir Agora'da konser vereceği bildirildi.

34. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında, 4 el piyano ikililerinden Ricardo Vieira ve Tomohiro Hatta'dan oluşan MusicOrba'nın, 27 Ağustos'ta İzmir Agora'da konser vereceği bildirildi.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'ndan (İKSEV) yapılan açıklamaya göre, dünyanın sayılı 4 el piyano ikililerinden MusicOrba, Portekiz Büyükelçiliği ve İzmir Fahri Konsolosluğu iş birliği ile festivale katılacak.

Antik Çağ'ın görkemli merkezi İzmir Agora'da sahne alacak piyanistler, Fernando Lopes-Graça'nın "Rustik Portekiz Melodileri" ve Felix Mendelssohn'un "Bir Yaz gecesi Rüyası Uvertürü'nü" sunacak.

İKSEV'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine uygun gerçekleştirdiği festivalin konser girişlerinde, HES kodu kontrolü ve ateş ölçümünün yapılacağı, kurallara uymayanların biletli olsalar dahi konsere alınmayacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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