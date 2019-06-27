34 Trilyon Dolara Hükmeden 477 Yatırımcıdan Dikkat Çeken İklim Değişikliğiyle Mücadele Çağrısı

34 trilyon dolar gibi telaffuz ederken bile titreten bir paraya hükmeden 477 yatırımcı, G20 Zirvesi'nden hemen önce iklim değişikliğine karşı mücadele konusunda hükümetlere çağrıda bulundu.

Yatırımcılar, 'Dünya hükümetleri'ne hitaben 'Paris Anlaşması' hedeflerine ulaşmak için acil bir şekilde sonuç verecek önlemlerin alınması ve uygulanmaya başlanmasının gerekliliğini belirten bir mektup yazdı.

200'e yakın ülkenin, küresel ısınma sonucundaki sıcaklık artışını 2 dereceyle sınırlandırma konusunda belirli kararlar aldığı, 2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması'nda her ülke kendine belirli bir karbon salınım sınırı belirledi. Belirlenen şartlarla devam edildiği takdirde 21. yüzyıl sonunda sıcaklıkların 3 derece artması bekleniyor.

Mektupta yer alan ifadelerse şu şekilde oldu:

"Bir azim eksikliği var. Bu azim eksikliği yatırımcıları endişelendiriyor ve bu sorunla acil bir şekilde ilgilenilmesi gerekiyor. Hükümetlerin, Paris Anlaşmasıyla uyumlu iklim senaryolarını politikalarına ve enerji dönüşüm yol haritalarına adapte etmek üzere yatırımcılarla işbirliği içinde olması uzun vadeli planlama ve varlık alım-satım kararlarımızın belirlenmesi için hayati önem taşıyor."

Birleşmiş Milletler'in düzenlediği bir toplantı sırasında küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırmanın maliyetlerinden bahsedildi. Senelik 830 milyar dolar gibi bir meblağ karşılığında belirlenen hedefe ulaşılabiliyor. Bu önlemin alınmaması durumundaysa ortaya çıkacak tablonun çok daha büyük ve altından kalkılamaz olacağı belirtiliyor.