34 saniyede otomobil farlarını sökerek çalan şüpheliler kamerada

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da park halindeki lüks otomobillerin farlarını 34 saniye içinde çalan şüphelilerden biri gözaltına alındı. Şüphelinin suç ortaklarıyla birlikte saniyeler içinde farları sökerek kaçtıkları anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderilirken, polis diğer şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

İstanbul'da polise başvuran bir çok araç sahibi park ettikleri otomobillerin farlarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları incelemede şüphelerin bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandığını tespit etti.

HIRSIZLIK ANLARINI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Görüntülerde bir otomobille gelen 3 kişinin, gözlerine kestirdikleri aracın yanına yanaşarak hızlı bir şekilde farları söktükleri görüldü. Şüphelilerden birinin gözcülük yaptığının görüldüğü kamera görüntülerinde hırsızlığın 34 saniye sürdüğü tespit edildi.4 GÜNDE 7 OTOMOBİLİN FARLARINI ÇALMIŞLARHırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları soruşturmada şüphelilerden Adem E.'nin (51) kimliğini tespit etti. Şüpheli önceki gün düzenlenen operasyonda Maltepe'de gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada şüphelilerin Çekmeköy, Kadıköy ve Ataşehir ilçelerinde 4 gün içinde 7 otomobilin farlarını çaldıkları bir otomobile de zarar verdikleri tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Adem E. çıkarıldığı Anadolu Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.