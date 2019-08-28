34 milyon liralık hibe desteği için başvurular 9 Eylül'de bitiyor

28.08.2019 16:38

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) 34 milyon lira bütçeli üç ayrı mali destek programına başvuruların 9 Eylül'de sona ereceği bildirildi.

OKA İl Koordinatörü Özgür Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'taki kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların yararlanabileceği 21 milyon lira bütçeli "Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı", 7 milyon lira bütçeli "Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı" ve 6 milyon lira bütçeli "Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" hibe çağrılarının 17 Haziran'da yayınlandığını hatırlattı.

Desteklenmeye değer bulunacak projelere 100 bin lira ila 2 milyon lira arasında finansal destek sağlanacağını aktaran Yalçın, "Başvuruların KAYS (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) üzerinden 9 Eylül saat 23.59'a kadar tamamlanması gerekmektedir. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütname en geç 16 Eylül saat 17.00'ye kadar e-imza ile imzalanır veya ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile ajansa teslim edilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA