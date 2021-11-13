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34. Kyokushin Avrupa Karate Şampiyonası

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
34. Kyokushin Avrupa Karate Şampiyonası

Polonya'da düzenlenen 34. Kyokushin Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcu Mert Tayfun, altın madalya kazandı.

Polonya'da düzenlenen 34. Kyokushin Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcu Mert Tayfun, altın madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Katowice kentindeki şampiyonada minikler katada yarışan Mert Tayfun, altın madalya elde etti.

Organizasyonda ümit erkekler +55 kiloda Aysun Stefanu Durmaz ve genç erkekler 75 kiloda Emin Dalar gümüş, ümit erkekler 70 kiloda Emir Bayram ile genç erkekler +75 kiloda Doğukan Kökoğlu ise bronz madalya aldı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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