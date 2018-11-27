34. İsedak Zirvesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daimi başkanlığını yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 34. toplantısı İstanbul'da 2. gününde devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Kasım'da açılış oturumunu yönetmesi beklenen İSEDAK'ın 34. toplantısı, bugün "İSEDAK Proje Finansmanı: Proje Sahiplerinin Deneyimleri" oturumunu gerçekleştirdi. "İSEDAK Proje Finansmanı: Proje Sahiplerinin Deneyimleri" oturumunun açılışında konuşan Endonezya Tarım Bakanlığı Dış İşbirliği Bürosu Başkanı Mesah Tarigan, "Endonezya tarımının gelişmesine yönelik desteğin devam edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Endonezya Tarım Bakanlığı olarak bir proje uyguladıklarını belirten Tarigan, bunların tarımsal piyasaların performansının arttırılması ve tarımsal bilgi sisteminin bahçecilik ile uğraşan çiftçiler için geliştirilmesi projesi olduğunu söyledi. Tarigan, şunları kaydetti:

"Projenin hedefinde amacımız beşeri kapasitenin arttırılması ve bahçecilik ürünleri hacminin ve ticaret akışının artırılması. Neden bahçecilik ile uğraşan çiftçilere değiniyoruz? Çünkü İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkelerinin tamamına bakıldığında, mesela Endonezya burada bahçecilik ile uğraşan çifçilerin çoğu küçük çiftçi. Endonezya'da bahçecilik ile uğraşan çiftçilerin mülkiyet oranı yaklaşık yarım hektar."

"Su tüketiminin yüzde 70'ini tarım alıyor"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Ziraat Mühendisi Çiğdem İnce Kaya ise sulamanın herkes için çok önemli olduğunu sulamanın tarımsal verimliliği ve üretkenliği artırmak için en önemli şeylerden biri olduğunun altını çizdi.

Aynı zamanda tarım küresel seviyede en fazla tatlı su kullanan ve dünyada su tüketiminin yüzde 70'inin tarım aldığının altını çizen Kaya, "Su kaynakları bazı faktörlerin baskısı altında. Mesela iklim değişikliği, kentleşme, nüfusun artışı, kirlilik ve diğer sektörlerde su talebinin artmış olması. Bu durumda tarımsal sürdürülebilirlik bu sebeplerden etkinleniyor." dedi.

Kaya, "Bu nedenle bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu konu hakkında bir çok çalışmalar ve araştırmalar yapılıyor. Ancak bundan daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Projenin amacı tarımsal verimlilik ve üretkenliğe katkıda bulunmak, tarımsal sürdürülebilirliliği sürdürebilmek. Özellikle sulama yönetimi ve sulama yayım sektöründe çalışan kişilerin bilgi ve tecrübesini artırmak." açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı Hüseyin Kutlu Köycü de sözleri şöyle sürdürdü:

"Telefonlarımız üzerinden bankacılık işlemleri yaparken finansal tüketici işlemleri gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla yanlış yönlendirici bir çok ticari uygulamada bütün dünyada finansal işlemler üzerinde odaklanmış durumda. Küreselleşme dediğimiz olgu aslında uluslararası yönetimi ve yoğun bir iş birliği gerektiriyor. Çünkü aslında giderek tüketicilerin sorunlarına çözüm bulmak ulusal ve uluslararası düzeyde zorlaşıyor. Dolayısıyla bizim sınır ötesi ve uluslararası bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Yada küresel girişimlere ihtiyacımız var ki tüketicilerin problemlerini çözebilelim.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde bir çok proje var. Bunların bir tanesi COMCEC projesi. Bizim projemizin temel amaçlarından biriside İİT ülkelerinde finansal tüketici korumasının daha iyi işlemesinin sağlanması. Mesela cep telefonunuzu kullandığınızda banka hesabınıza giriş yaptığınızda. Bu aslında uzaktan yapılan mali sözleşme anlamına geliyor. Sadece banka hesabınıza girmiyorsunuz, aynı zamanda cep telefonunuzu kullanıyorsunuz. Dolayısıyla buda tüketici-şirket ilişkisi ve buna uzaktan sözleşme deniyor."