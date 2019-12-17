17.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:18

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 34 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gülpınar köyü Kızılkeçili Mahallesi mevkisinde bir kamyonetin kasasında kadınlar ve çocukların da aralarında olduğu Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmenin bulunduğunu belirledi.

Bu kişiler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yabancı uyrukluların yasa dışı geçişini organize ettiği öne sürülen 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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