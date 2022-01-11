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34 bin lira yasak av cezası

34 bin lira yasak av cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Bölge Müdürlüğünce bağlı illerde yapılan denetimlerde 21 avcıya yaklaşık 34 bin TL ceza kesildi.

İSTANBUL (İHA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Bölge Müdürlüğünce bağlı illerde yapılan denetimlerde 21 avcıya yaklaşık 34 bin TL ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Bölge Müdürlüğüne bağlı illerde av kollama ve koruma faaliyetleri sürüyor. İstanbul başta olmak üzere Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya ve Kocaeli'nde yapılan denetimlerde 21 avcıya 30 bin 530 TL idari para cezası, 3 bin 400 TL tazminat olmak üzere toplamda 33 bin 930 TL ceza kesildi. - TEKİRDAĞ

34 bin lira yasak av cezası

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