34. Ahilik Haftası Kutlamaları Toplantısı yapıldı
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34. Ahilik Haftası Kutlamaları Toplantısı yapıldı

34. Ahilik Haftası Kutlamaları Toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de 34. Ahilik Haftası Kutlamaları Toplantısı gerçekleştirildi.

Kırşehir'de 34. Ahilik Haftası Kutlamaları Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali İbrahim Akın başkanlığında düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Adnan Kayık, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Akın, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 34. Ahilik Haftası kutlamalarını Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan merkez yürütme kurulu ile koordineli şekilde hazırladıklarını ifade etti.

Bu yılın aynı zamanda Ahi Evran Yılı ilan edildiğini hatırlatan Vali Akın, şöyle devam etti:

"Ahilik Haftası programını geçmiş yıllarda olduğu gibi titizlikle hazırlamaktayız. Bugünkü toplantıda da 13-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 34. Ahilik Haftası etkinliklerini paydaş kurumlarımızca değerlendireceğiz. Ahi Evran-ı Veli'nin memleketi Kırşehir'de, Ahilik kültürünü yaşamak, yaşatmak ve tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen Ahilik Haftası'nın en iyi şekilde kutlanması için gayret sarf ediyoruz."

Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı'nın sunum yaptığı toplantıda, 34. Ahilik Haftası'nda düzenlenecek etkinlikler görüşüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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