34. Afrika Birliği Zirvesi yarın başlıyor
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34. Afrika Birliği Zirvesi yarın başlıyor

05.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:44
34. Afrika Birliği Zirvesi yarın başlıyor

Afrikalı liderler, dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve kıtadaki kültürel mirası koruma temasıyla yarın bir araya gelecek.

Afrikalı liderler, dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve kıtadaki kültürel mirası koruma temasıyla yarın bir araya gelecek.

Afrika Birliği Liderler Zirvesi'nin 34'üncüsü bu yıl salgın nedeniyle ilk kez çevrim içi yapılacak.

Aşı tedariki ve aşılama sürecinin öncelikli konu olacağı Zirvede, 2021 yılının teması olan Afrika kültür ve sanat mirası da masaya yatırılacak.

Zirvenin önemli konularından biri de Sahel bölgesi, Libya, Güney Sudan ve Somali'deki güvenlik meseleleri olacak.

Zirvede, görev süresi dolan Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed'in görevini bir dönem daha sürdürmesi kararının alınması bekleniyor.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın yürüttüğü dönem başkanlığı görevi de 2021 yılı için Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye geçecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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