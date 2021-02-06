34. Afrika Birliği Zirvesi başladı
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34. Afrika Birliği Zirvesi başladı

06.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 06.02.2021 13:56
34. Afrika Birliği Zirvesi başladı

Afrikalı liderler, dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve kıtadaki kültürel mirası koruma gündemiyle toplandı.

Afrikalı liderler, dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve kıtadaki kültürel mirası koruma gündemiyle toplandı.

Salgın nedeniyle bu yıl ilk kez çevrim içi yapılan Afrika Birliği (AfB) Liderler Zirvesi'nin 34'üncü açılış konuşmasını yapan AfB Dönem Başkanı Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Kovid-19'un kıtada yıkıcı etkisi olduğunu dile getirdi.

Ramaphosa, "Kovid-19 henüz yenilmedi ve ileride zor zamanlar olacak." dedi.

Aşı tedariki ve aşılama sürecinin öncelikli konu olduğu zirvede, 2021 yılının teması olan Afrika kültür ve sanat mirası da masaya yatırılıyor.

Zirvenin önemli konularından biri de Sahel bölgesi, Libya, Güney Sudan ve Somali'deki güvenlik meseleleri.

Ramaphosa'nın yürüttüğü dönem başkanlığı görevinin bu yıl Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye geçmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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