33W Hızlı Şarj Destekli Poco M2 Pro'nun Özellikleri Ortaya Çıktı! Türkiye pazarında son zamanlarda oldukça popüler olan Xiaomi, aynı altyapıyı kullanan Poco ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Türkiye pazarında son zamanlarda oldukça popüler olan Xiaomi, aynı altyapıyı kullanan Poco ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Poco M2 Pro modeli, hakkında söylentiler çıkmaya başladığında ünlenmişti. Redmi K30 Pro modelinin üzerine kurulan bu cihaz gerek performans gerek fiyat anlamında tatmin edici olacak.

Twitter'da yapılan açıklamada cihazın 7 Temmuz'da tanıtılacağını öğrenmiştik. Dahası, cihazın tasarım olaran Redmi Note 9 Pro modeline benzemesi dikkat çekici olmuştu. 33W hızlı şarj ile gelmesi beklenen cihazın özellikleri pek belli değildi. Şimdi bu modelin birçok özelliği elimizde diyebiliriz.

For all those who were on the edge of their seat. It's time to #FeelTheSurge with the #POCOM2Pro.

Arriving on July 7th @ 12 PM. RT if you want to know more: https://t.co/9qDfHgozXT pic.twitter.com/8omQqEHS0r

— #POCOForIndia (@IndiaPOCO) July 1, 2020

Poco M2 Pro'nun Özellikleri!

Başta da dediğimiz gibi Poco M2 Pro 33W hızlı şarj ile birlikte gelecek. 5020 mAh pil ile birlikte gelmesi beklenen cihazın 6.67 inç büyüklüğünde Full HD+ LCD ekran ile birlikte gelmesi bekleniyor. Kamera olarak 64MP'lik bir ana kamera taşıyacak olan M2 Pro, 8MP + 5MP + 2MP olmak üzere 3 arka kamera daha taşıyacak.

Gücünü Snapdragon 720G'den alıyor

Performans tarafında gücünü Snapdragon 720G'den alacak olan cihaz, bu yonga setini 6GB Ram bellek ile destekleyecek. Yan tarafında bir parmak izi sensörü taşıyacak olan cihaz şimdiden merak konusu oldu. Çünkü cihazın uygun bir fiyat ile gelmesi bekleniyor. Bakalım Poco, bu modele ne fiyat biçecek.

Kaynak: Tamindir