335 kişi köpek ve kedi saldırısı sebebiyle hastanelere başvurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

335 kişi köpek ve kedi saldırısı sebebiyle hastanelere başvurdu

335 kişi köpek ve kedi saldırısı sebebiyle hastanelere başvurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce'de son 6 ayda 335 kişi köpek ısırması ve kedi tırmalaması şikayeti ile sağlık kuruluşlarına başvuruda bulundu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de son 6 ayda 335 kişi köpek ısırması ve kedi tırmalaması şikayeti ile sağlık kuruluşlarına başvuruda bulundu.

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, Düzce'de son 6 ayda 335 kişi kedi tırmalaması ve köpeğin ısırması neticesi sağlık kuruluşlarına müracaat etti. Ocak ayında 22, Şubat ayında 58, Mart ayında 60, Nisan ayında 70, Mayıs ayında 78 ve Haziran ayında 47 kişi kedi tırmalaması ve köpek ısırması şikayeti ile hastanelere başvurdu. Vatandaşlara saldıran kedi ve köpekler Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak 10 gün müşahede altına tutuldu.

Müşahede sonucunda kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum gözlemlenmedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Bilgiç Meral Akşener Mustafa Destici Abdurrahman Bulut
Magazin Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Sevda Erginci Çağatay Akman
Spor Diego Hakan Reçber Abdullah Avcı Roger Schmidt Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
335 kişi köpek ve kedi saldırısı sebebiyle hastanelere başvurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 14:35:17. #1.15#

title