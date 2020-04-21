333 Türk vatandaşı İngiltere'den Türkiye'ye getirildi
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İngiltere, Türkiye

333 Türk vatandaşı İngiltere'den Türkiye'ye getirildi

333 Türk vatandaşı İngiltere'den Türkiye'ye getirildi Türk vatandaşları Kırıkkale'deki karantina yurtlarına alındı Turist olarak İngiltere'ye gidip Türkiye'ye dönüşleri sağlanan 333 Türk vatandaşı, Kırıkkale'deki karantina yurtlarına alındı.

21.04.2020 00:16 | Son Güncelleme: 21.04.2020 00:17
333 Türk vatandaşı İngiltere'den Türkiye'ye getirildi

333 Türk vatandaşı İngiltere'den Türkiye'ye getirildi

Türk vatandaşları Kırıkkale'deki karantina yurtlarına alındı

KIRIKKALE - Turist olarak İngiltere'ye gidip Türkiye'ye dönüşleri sağlanan 333 Türk vatandaşı, Kırıkkale'deki karantina yurtlarına alındı.

Çin'de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'ye dönmesi sağlanıyor. Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesinin ardından, Covid-19 tedbirleri kapsamında boşaltılan öğrenci yurtları karantina merkezine dönüştürüldü. İngiltere'den özel uçak ile Ankara'ya getirilen 333 kişilik kafile, havaalanındaki kontrollerinin ardından 14 otobüs ile Kırıkkale'deki karantina yurduna getirildi. AK Parti Kırıkkale Gençlik Kolları, otobüslerle gelen vatandaşları Türk bayraklarıyla karşıladı. Tek tek güvenlik önlemleri altında indirilen vatandaşlar, tekrardan sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra ayrı ayrı odalara yerleştirildi. 333 kişinin İngiltere'ye turist olarak gittiği öğrenildi.

Yurtlarda kişilerin ihtiyaçları Kırıkkale Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek veriyor. Öte yandan, yurt dışından Kırıkkale'ye getirilmeye başlanan ve önceden boşaltılarak hazır hale getirilen Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda karantinaya alınan vatandaş sayısı 396'ya ulaştı.

333 Türk vatandaşı İngiltere'den Türkiye'ye getirildi

Kaynak: İHA

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