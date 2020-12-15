332 Alan kodu nerenin, nereye ait? Konya alan kodu kaç? 0332 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

332 Alan kodu nerenin, nereye ait? Konya alan kodu kaç? 0332 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

15.12.2020 13:04 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:08
332 Alan kodu nerenin, nereye ait? Konya alan kodu kaç? 0332 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 şehrin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0332 bu alan kodlarından birisidir. Peki 332 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Konya'nın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı şehirlerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi ilden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0332 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Konya'nın alan kodu kaçtır? 332 neresi, nereye ait, nereden aramış?

332 NERENİN ALAN KODU?

0332 : KONYA

0332 alan kodu Konya iline aittir. Konya'yı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0332 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Konya'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 332 kodu yazar.

0332 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0332 telefon kodu Konya iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Konya şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 332 'dir. Yani Konya'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0332 kodu geçmektedir.

KONYA'NIN ALAN KODU NEDİR?

Konya'nın alan kodu 0332 'dir. Konya'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0332 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Konya ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.

İlgili Haberler

322 Alan kodu nerenin? Adana alan kodu kaç? 0322 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
322 Alan kodu nerenin? Adana alan kodu kaç? 0322 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
416 Alan kodu nerenin? Adıyaman alan kodu kaç? 0416 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
416 Alan kodu nerenin? Adıyaman alan kodu kaç? 0416 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
272 Alan kodu nerenin? Afyon alan kodu kaç? 0272 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
272 Alan kodu nerenin? Afyon alan kodu kaç? 0272 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Alişan Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Çağdaş Atan Fatih Terim Samet Aybaba Kylian Mbappe İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 332 Alan kodu nerenin, nereye ait? Konya alan kodu kaç? 0332 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi? | Haberler.com Soğuk Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 13:08:23. #1.15#
title