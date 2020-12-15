332 Alan kodu nerenin, nereye ait? Konya alan kodu kaç? 0332 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 şehrin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0332 bu alan kodlarından birisidir. Peki 332 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Konya'nın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı şehirlerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi ilden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0332 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Konya'nın alan kodu kaçtır? 332 neresi, nereye ait, nereden aramış?

332 NERENİN ALAN KODU?

0332 : KONYA

0332 alan kodu Konya iline aittir . Konya'yı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0332 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Konya'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 332 kodu yazar.

0332 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0332 telefon kodu Konya iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Konya şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 332 'dir. Yani Konya'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0332 kodu geçmektedir.

KONYA'NIN ALAN KODU NEDİR?

Konya'nın alan kodu 0332 'dir. Konya'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0332 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Konya ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.