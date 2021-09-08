330 araç kapasiteli otopark hizmette
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

330 araç kapasiteli otopark hizmette

330 araç kapasiteli otopark hizmette
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesinin dev yatırımlarından birisi olan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi hizmete girdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin dev yatırımlarından birisi olan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi hizmete girdi. 4 bloktan oluşan tesiste çok amaçlı salon, kreş, çocuk atölyesi, sanat atölyeleri, dijital kütüphane, sergi salonu, spor salonu, kitap kafe ve kapalı otopark bulunuyor. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Kışla Parkı, Gençlik Merkezi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi ile bütünleşerek birçok sosyal aktiviteye ev sahipliği yapacak.

330 araçlık kapalı otopark

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde 330 araç kapasiteli kapalı otopark bulunuyor. Bölgede bulunan Pazar yeri, sosyal alanlar, okullar, kurum ve kuruluşlardan kaynaklanan yoğun araç parkının trafik yoğunluğuna neden olmaması için faaliyete giren otoparkta 30 engelli araç park yeri yer alıyor. Kapalı otopark 24 saat boyunca güvenlik kontrolünde bulunarak vatandaşlara güvenli bir park alanı oluşturuyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Görüntü İstanbul'dan! 200 TL'lik halıyı 39 TL'ye indiren mağaza izdihama neden oldu
Görüntü İstanbul'dan! 200 TL'lik halıyı 39 TL'ye indiren mağaza izdihama neden oldu
Aşı ve PCR testi zorunluluğu sonrası denetimler sıklaştı! Yolcular tek tek otobüslerden indirildi
Aşı ve PCR testi zorunluluğu sonrası denetimler sıklaştı! Yolcular tek tek otobüslerden indirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı raflarda yerini aldı! İşte satış fiyatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı raflarda yerini aldı! İşte satış fiyatı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Süleyman Soylu Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek Rasim Öztekin Kaan Yıldırım Ferhan Şensoy
Spor Marcao Umut Meraş Fatih Terim Ünal Karaman Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
330 araç kapasiteli otopark hizmette - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.09.2021 12:53:57. #1.13#

title