330 araç kapasiteli otopark hizmette

Muğla Büyükşehir Belediyesinin dev yatırımlarından birisi olan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi hizmete girdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin dev yatırımlarından birisi olan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi hizmete girdi. 4 bloktan oluşan tesiste çok amaçlı salon, kreş, çocuk atölyesi, sanat atölyeleri, dijital kütüphane, sergi salonu, spor salonu, kitap kafe ve kapalı otopark bulunuyor. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Kışla Parkı, Gençlik Merkezi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi ile bütünleşerek birçok sosyal aktiviteye ev sahipliği yapacak.

330 araçlık kapalı otopark

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde 330 araç kapasiteli kapalı otopark bulunuyor. Bölgede bulunan Pazar yeri, sosyal alanlar, okullar, kurum ve kuruluşlardan kaynaklanan yoğun araç parkının trafik yoğunluğuna neden olmaması için faaliyete giren otoparkta 30 engelli araç park yeri yer alıyor. Kapalı otopark 24 saat boyunca güvenlik kontrolünde bulunarak vatandaşlara güvenli bir park alanı oluşturuyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı