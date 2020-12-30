Bilecik'te iki yılda 335 bin aşılı ceviz fidanı dağıtıldı
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Bilecik'te iki yılda 335 bin aşılı ceviz fidanı dağıtıldı

30.12.2020 10:50 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:55
Bilecik'te iki yılda 335 bin aşılı ceviz fidanı dağıtıldı

Bilecik Valiliğince hazırlanan "Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında iki yılda 335 bin aşılı ceviz fidanı dağıtıldı.

Bilecik Valiliğince hazırlanan "Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında iki yılda 335 bin aşılı ceviz fidanı dağıtıldı.

İl Özel İdaresince desteklenen, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen proje çerçevesinde Valilik bahçesinde üreticilere fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Programda konuşan Vali Bilal Şentürk, geçen yıl yaklaşık 215 bin aşılı sertifikalı fidanın üreticilere ulaştırıldığını söyledi.

İlçelerde fidan dağıtımının tamamlandığını bildiren Şentürk, şöyle konuştu:

"Bilecik'in tarımını gelecekte özellikle ceviz üretiminde, cevizin beraberinde de sanayi ürün olarak da işlenip değerlendirilmesinde öncü olacaktır. Proje, bu noktada geleceğe önemli bir yatırımdır. Fidanları birer evlat gibi görelim ve sahip çıkalım. Bakımını titizlikle yapalım, yetiştirelim ve gelecekteki çocuklarımıza da güzel bir miras bırakalım. Tarım ve Orman İl Müdürümüz başta olmak üzere görev yapan teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız için bereketli olmasını diliyorum."

Bilecik'te iki yılda 335 bin aşılı ceviz fidanı dağıtıldı
Bilecik'te iki yılda 335 bin aşılı ceviz fidanı dağıtıldı
Bilecik'te iki yılda 335 bin aşılı ceviz fidanı dağıtıldı
Bilecik'te iki yılda 335 bin aşılı ceviz fidanı dağıtıldı
Bilecik'te iki yılda 335 bin aşılı ceviz fidanı dağıtıldı
Bilecik'te iki yılda 335 bin aşılı ceviz fidanı dağıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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