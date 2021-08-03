Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü
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Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü

Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü -Motor kısmından dumanlar yükselince, otobüs tahliye edildi -Yolcular uzun süre güneşin altında yeni otobüs bekledi TEM otoyolu Düzce geçişinde motor kısmından duman çıkan yolcu otobüsü, şoförün dikkati ile alev almadan söndürüldü.

Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü

-Motor kısmından dumanlar yükselince, otobüs tahliye edildi

-Yolcular uzun süre güneşin altında yeni otobüs bekledi

DÜZCE - TEM otoyolu Düzce geçişinde motor kısmından duman çıkan yolcu otobüsü, şoförün dikkati ile alev almadan söndürüldü. Yolcu otobüsünde bulunan 33 kişi uzun süre güneşin altında yeni otobüsün gelmesini bekledi.

Olay, TEM Otoyolu Düzce geçişi Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Van, Ağrı, Erzurum ve Erzincan'dan İstanbul'a seyir halinde olan Mehmet Suden Güneri idaresindeki 65 EP 968 plakalı Mercedes marka Metro turizme ait otobüsün, Gümüşova rampalarında motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden otobüs sürücüsü emniyet şeridine aracı çekerek yolcuları tahliye etti ve dumanların yükseldiği motor kısmına müdahalede bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri de otobüsün motor kısmında soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın sebebi ile TEM otoyolu İstanbul istikametinde trafik iki şeritten sağlanırken, yolcular için bölgeye yeni bir otobüs istenildi. Uzun süre güneş altında bekleyen yolcular gelen otobüsle yolculuklarına devam ederken, otobüs çekici ile kaldırıldı. Jandarma ve polis ekipleri inceleme başlatırken, trafik normal seyrine döndü.

Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü
Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü
Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü
Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü
Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü
Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü
Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü
Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü
Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü
Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü
Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü
Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü
Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü
Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş

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