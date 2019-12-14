33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
Antalya'da 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Antalya'da 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Niğde mahkemesince hakkında, 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma, Yaralama ve Basit Yaralama' suçlarından 5 adet yakalama kararıyla aranan ve 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G., Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA