14.12.2019 10:09 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:13

Antalya'da 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.



Niğde mahkemesince hakkında, 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma, Yaralama ve Basit Yaralama' suçlarından 5 adet yakalama kararıyla aranan ve 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G., Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA