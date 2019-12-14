33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
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33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Antalya'da 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

14.12.2019 10:09 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:13
33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

'da 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.


Niğde mahkemesince hakkında, 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma, Yaralama ve Basit Yaralama' suçlarından 5 adet yakalama kararıyla aranan ve 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G., Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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