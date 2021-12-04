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33 yaşındaki engelli Akçay nişanlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
33 yaşındaki engelli Akçay nişanlandı

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki engelli Abdullah Akçay nişanlandı.

VAN (İHA) - Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki engelli Abdullah Akçay nişanlandı.

Düğün hazırlıkları yapan Kaplan ve Akçay ailelerini ziyaret eden Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Abdullah Akçay ve nişanlısına 'hayırlı olsun' dileklerinde bulunarak, kendilerine düğün hediyesi takdim etti. Engelli Abdullah ve ailesiyle konuşan Mehmetbeyoğlu, "Abdullah'ın çok iyi bağlama yeteneği var. Bizler bu kadar iyi bir yeteneğinin olduğunu bilmiyorduk. Tebrik ediyorum. Zihnimizden engelleri kaldırdığımız zaman neleri başarabileceğimizin en güzel örneği Abdullah'tır. Abdullah ile kıymetli nişanlısına ve ailelerine mutluluklar dilerim. Allah tamamına erdirsin. Rabbim mutluluklar nasip etsin" dedi. - VAN

33 yaşındaki engelli Akçay nişanlandı

33 yaşındaki engelli Akçay nişanlandı

33 yaşındaki engelli Akçay nişanlandı

33 yaşındaki engelli Akçay nişanlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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