33. Üniversite İçi Spor Şenlikleri Ödül Töreni

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) bu yıl 33.'sü düzenlenen "Üniversite İçi Spor Şenlikleri" yapılan final müsabakasıyla sona erdi.

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki halı sahada gerçekleştirilen ödül töreninde, 9 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında yapılan 3 farklı branştaki mücadeleler sonunda birinci ve ikinci olan takımlar ödüllerini aldı.

Bay voleybol müsabakasında 8 takım, bayan voleybol müsabakasında 6 takım, bay basketbol müsabakasında 14 takım ve futsalda (salon futbolu) ise 11 takım yarışmalara katıldı.

Futsalda Tıp Fakültesi şampiyon olurken Samsun MYO ikinci oldu. Bay voleybol karşılaşmalarında Tıp Fakültesi şampiyonluğa ulaşırken ikinciliği Mühendislik Fakültesi; bayan voleybol müsabakalarında şampiyonluğu Eğitim Fakültesi, ikinciliği Tıp Fakültesi elde etti. Erkek basketbol mücadelelerinde ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi şampiyonluğu göğüslerken Eğitim Fakültesi ikincilik başarısını gösterdi.

Tüm takımlara ödül ve madalyalarını; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebül Muhsin Doğan, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör Kural ve öğretim üyeleri verdi.

Coşkulu ve eğlenceli geçen ödül töreni, tüm takımların toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi. - SAMSUN