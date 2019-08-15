33. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali

15.08.2019 21:15

Taşköprü Belediyesince bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali başladı.

Taşköprü Pazarı Meydanı'nda kortej yürüyüşü ile başlayan festivalde protokol tarafından stantlar ziyaret edildi.

Festival kapsamında Pompeiopolis Tarım Orman Hayvancılık ve Tarımsal Gıda Fuarı'nın da açılışı gerçekleştirildi. Tarım fuarını dolaşan protokol üyeleri, açılış töreninin düzenlendiği Cumhuriyet Meydanı'na geçti.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz burada yaptığı konuşmada, festivalin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sarımsağın sadece Taşköprü için değil Kastamonu için de önemli olduğuna değinen Karadeniz, "Sarımsak ilimizin marka ürünüdür, marka değeridir. Kastamonu'ya özgü belki yüzlerce ürün vardır ama bunların başını sarımsak çekmektedir. Kastamonu'nun en çok bilinen ürünü ne diye sorulduğunda Taşköprü sarımsağı öne çıkmaktadır. Tabii ki bu kolay elde edilmiş bir ün değil. Bu yıllara dayanan bir birikimin sonucudur." diye konuştu.

İlçede bulunan Pompeiopolis Antik Kenti'nin de önemini vurgulayan Karadeniz, şunları söyledi:

"Pompeiopolis bu anlamda Taşköprü'ye önemli bir fırsat sunmaktadır. Kastamonu'da son zamanlarda hareketlenen turizmin Taşköprü'de de aynı dinamizmi kazanacaktır. Bu festivalde 3 gün içerisinde sizler eminim ki eğleneceksiniz ama festival sadece eğlenmekten ibaret değil. Elbetteki eğlenmek en önemli ayağıdır ama bundan da önemlisi bizim hem tarımsal ürünlerimiz de dahil olmak üzere tüm kültürel değerlerimizin yaşatıldığı, tanıtıldığı, ülkemizin diğer ülkelere anlatıldığı, bunları gelecek nesillere aktarmamızı sağlayan etkinliklerdir. Bizleri bir araya getirerek birlik ve beraberliğimizi pekiştiren etkinliklerdir."

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise festivalin uluslararası olduğuna dikkati çekerek, "Taşköprü sarımsağı bizim için olduğu kadar Türkiye için de bir değerdir. Bu değerimizi en iyi şekilde değerlendireceğiz. Geleceğe taşıyacağız." dedi.

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı da sarımsağın Taşköprü çiftçisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, festivallerin birlik beraberliğin simgesi olduğunu anlattı.

Festivallerin kültürün tanıtılmasındaki en büyük araç olduğunu kaydeden Çatal, "5 bin yıllık tarihi, Paflagonya'ya başkentlik yapan Pompeiopolis Antik Kenti, dünyaca ünlü olan ve üreticimizin 'beyaz altın' diyerek taçlandırdığı dünyanın en kaliteli sarımsağı ile padişah sofralarını süsleyen kuyu kebabı, 116 adet tescilli tarihi evi, ilçemizin tarihi ve kültürel anlamdaki zenginliğinin bir göstergesidir. Bizim ise yerel yönetim olarak amacımız var olan bu değerleri ülkemize ve dünyaya tanıtmak ve bu haklı gururu hep birlikte yaşamaktır." ifadelerini kullandı.

Programa, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkın Esen, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt ve Taşköprü Kaymakamı Ercan Çiçek katıldı.

Festival 18 Ağustos'a kadar konserler ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: AA