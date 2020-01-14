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33. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası başladı

33. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası, İstanbul'da başladı.

14.01.2020 23:20 | Son Güncelleme: 14.01.2020 23:20
33. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası başladı

33. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası, 'da başladı.

Ahmet Cömert Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın açılış seremonisinde Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç bir konuşma yaptı.

Organizasyonun ilk gün müsabakalarında Türk sporcular Esra Özyol, Aycan Güldağı ve Esra Yıldız rakiplerini mağlup ederek üst tura yükseldi.

Turnuvada final müsabakaları 18 Ocak Cumartesi günü yapılacak.

Kaynak: AA
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