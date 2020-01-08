33. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası, İstanbul'da düzenlenecek

08.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:10

Bu yıl 33'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası, 13-18 Ocak tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılacak turnuvaya 19 ülkeden 160 sporcu katılacak.

13 Ocak'ta teknik toplantının yapılacağı organizasyonda 14 ve 15 Ocak'ta eleme müsabakaları yapılacak. Çeyrek finaller 16 Ocak, yarı finaller ise 17 Ocak'ta gerçekleşecek. Turnuva, 18 Ocak Cumartesi günü yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.

Kaynak: AA