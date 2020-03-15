33 otobüs hattının sefer ve saatleri değişti UlaşımPark, okulların tatil olmasıyla birlikte toplamda 33 hatta 16 Mart Pazartesi itibariyla geçerli sefer değişikliği yaptı.

UlaşımPark, okulların tatil olmasıyla birlikte toplamda 33 hatta 16 Mart Pazartesi itibariyla geçerli sefer değişikliği yaptı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. okulların tatil olmasıyla birlikte 16 Mart Pazartesi gününden itibaren iki haftalık tatil süresince geçerli olmak üzere toplamda 33 hattın sefer saatlerinde değişiklik yapıldı. Sefer saatlerinde güncelleme yapılan hatlar; 13, 33, 170, 210, 255, 699, 755, 800, 310, 430, 490, 515, 525S, ve 550 olarak belirtildi. Ayrıca havuz kapsamında çalışan hatların sefer saatlerinde de bir takım değişiklikler yapıldı. Düzenleme yapılan; 10, 11, 12, 13, 23, 33, 62, 65, 70, 82, 85, 90, 105, 114, 115, 124, 126, 135 ve 145 numaralı hatlar Cumartesi günü sefer saatlerine göre çalışacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA