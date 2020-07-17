33 milyon liralık korsan konseptli tur teknesi suya indirildi ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 33 milyon liraya bin kişilik tur teknesi inşa edildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 33 milyon liraya bin kişilik tur teknesi inşa edildi. 60 metre boyunda, 4 katlı tekne törenle suya indirildi. Tekneyi yaptıran Alanyalı iş insanı Hasan Çavuşoğlu, "Kendi konseptinde, turizm amaçlı korsan teknesinin sadece Türkiye'de değil, dünyada da şu anda emsali yok" dedi.

Manavgat'ta bulunan tersanede 33 milyon liraya 60 metrelik, 4 katlı tur teknesi inşa edildi. Yapımına 15 Temmuz 2019'da başlanılan ve Alanya'da Hasan Çavuşoğlu'nun sahibi olduğu yatçılık firmasına özel olarak inşa edilen tur teknesinin yapımı 1 yıl sürdü. Faaliyete başladığı zaman aynı anda bin kişiye hizmet verebilecek teknede 45 personel çalışacak. Yaklaşık 700 ton ağırlığında olan teknede tura çıkacak turistlerin bütün ihtiyaçları düşünüldü. Bin kişiye aynı anda hizmet verebilecek mutfak, restoran ve barların yanı sıra, çocuklar için oyun gruplarının bulunduğu alanlar da yer alıyor. Teknenin bitirilmesi dolayısıyla kurban kesildi ve dua edildi. Gemi bugün sabah saatlerinde Manavgat Irmağı'na indirildi.

Teknenin sahibi Hasan Çavuşoğlu, denizciliğe 2001 yılında 19 metrelik bir tekneyle başladığını belirterek, "Sonra işimi büyüterek 2017'de bu teknenin 35 metrelik minyatürünü yaptık" dedi. Teknenin inşasına geçen yıl 15 Temmuz'da başladıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Lakin koronavirüs salgını nedeniyle üretimde gecikme oldu. Normalde koronavirüs salgını olmasaydı bitiş tarihi 15 Mayıs'tı. Ama bugüne kaldı" diye konuştu.'KENDİ KONSEPTİNDE DÜNYADA İLK'Teknenin kendi konseptinde dünyada bir ilk olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şöyle dedi: "Turizm amaçlı korsan teknesi konseptinde, sadece Türkiye'de değil, dünyada şu anda emsali yok. Tur teknelerinde Türkiye çok önde. Ama bu konseptte ilk, yani yüzen bir otel oldu. Aynı anda içinde bin misafiri ağırlayıp tura götürebileceğiz. Bin kişilik mutfak, restoran ve bar bulunuyor. Ayrıca küçük çocukların gönüllerince eğlenebilmeleri için teknede çocuk oyun alanları yer alıyor. Teknede 45 kişi çalışacak."Denizcilik sektöründe bir standart olmadığını söyleyen Hasan Çavuşoğlu, "Hiçbir gemi hiçbir geminin standardı değildir. Projeyi çizersin ve ona göre yürütürsün. Bu teknede hiçbir maliyetten kaçınmadık. Sağlamlık ve güvenliğin yanı sıra lüks donanımlar kuruldu. Gelen yolcuların dili, dini, cinsi, ırkı fark etmeden nasıl mutlu edebiliriz düşüncesiyle her şeyi en ince ayrıntısına kadar yaptık" diye konuştu.

Teknenin yapıldığı tersanenin sahibi Mehmet Akyol da teknenin 60 metre boyunda ve 14 metre genişliğinde olduğunu belirterek, "Teknenin inşasında yan sanayilerle birlikte 120 kişi çalıştı. Geceli gündüzlü çalışma sonucunda ürettik. Teknemiz bu boyutlarda Türkiye'de ilk ve tek" dedi.

Kaynak: DHA