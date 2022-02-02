33 liralık taksit cinayetine 22 yıl hapis

Bursa'da, kumar oynanan kahveye kesilen 330 lira cezanın ödenmeyen 33 liralık taksiti yüzünden çıkan kavgada Yıldıray Danışmanoğlu'nu (48) pompalı tüfekle öldüren ve Nejdet Namık Yeşilyurt'u (54) ağır yaralayan Mehmet Karakanlı (39) hakkında karar çıktı. Tutuklu yargılanan sanık Karakanlı'ya 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulanarak, 2 suçtan toplam 22 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Olay, geçen yıl ocak ayında, Karaman Mahallesi'nde bir kahvehanede meydana geldi. Ercan Danışmanoğlu'nun işlettiği kahveye, kumar oynatıldığı gerekçesiyle 330 lira idari para cezası kesildi. Danışmanoğlu, 10 taksitten oluşan cezayı müşteri Mehmet Karakanlı'dan ödemesini istedi. Karakanlı, bu talebi kabul etti ancak daha sonra taksitlendirmeler nedeniyle aralarında tartışma çıktı. Karakanlı, tartıştığı Yıldıray Danışmanoğlu'nu yanında bulundurduğu pompalı tüfekle öldürdü, aynı kahvede bulunan Nejdet Namık Yeşilyurt'u ise ağır yaraladı. Karakanlı cinayet sonrası Kenan Güneşli'nin evine giderek, suç aleti tüfeği sakladı. Polis ekiplerinin detaylı çalışmaları sonucu yakalanan Mehmet Karakanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay sonrası başlatılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından sanıklar Mehmet Karakanlı ile Kenan Güneşli hakkında, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Duruşmada mütalaa veren savcı, Karakanlı için 'kasten adam öldürme' ve 'kasten adam öldürmeye tam teşebbüs' suçlarından 2 kez müebbet hapis cezası istedi. Tutuksuz sanık Kenan Güneşli hakkında ise 'suçluyu kayırma', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 6 aydan 10 yıla hapis cezası talep edildi.

Duruşmada ifade veren müşteki Ercan Danışmanoğlu, cinayetin işlediği tarihten bir yıl önce açtığı kahvenin ruhsatı olmadığını belirterek, "Mehmet ile arkadaşları oyun oynarken polis baskın yaptı. Suçu Mehmet'in üzerine almasını söyledim. Denetimli serbestliğim olduğu için Mehmet iş yeri sahibi olarak evrakı imzaladı. 3 taksitini ödedim. 4'üncü taksitini param olmadığı için ödeyemeyince Mehmet'e 'Sen öde, ben sana veririm' dedim. İş yerinde olmadığım bir sırada gelip, bağırıp, çağırmış. Bunu öğrenince kendisini arayıp, parayı ödemem için banka hesap numarasını istedim. Bunu söyledikten kısa süre sonra yanıma geldi. Sarhoştu, dışarı çıkardım. Parayı verdim, almadı. Bana küfretmeye başladı. O sırada ağabeyim Yıldıray olanları gördü ve duydu. Onu alıp durağa doğru götürürken sanık yere düştü. Ayağa kalkıp, tüfeğini çıkarıp bize doğru ateş etti. Yıldıray ve Nejdet, açılan ateş sonucu yaralandı. Ağabeyim öldü" diye konuştu.

Olay sırasında yaralandığını ve 2 gözünü kaybettiğini söyleyen Nejdet Namık Yeşilyurt ise "silahın kendiliğinden patlaması akla uygun değildir. Kişinin de yaralanması uygun değildir. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

22 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

Tutuklu sanık Mehmet Karakanlı ile tutuksuz sanık Kenan Güneşli'nin yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Karakanlı ve Güneşli, önceki ifadelerini tekrarlayıp, pişman olduklarını belirterek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, Mehmet Karakanlı'ya 'adam öldürmek' suçundan 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri de uygulayarak 13 yıl 4 ay, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan da 9 yıl 4 ay 15 gün olmak üzere toplam 22 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verdi. Kenan Güneşli de 'suçluyu kayırma', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 5 yıl hapis cezasına çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa