33 kedisine bakabilmek için müstakil eve taşındı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yalnız yaşayan emekli Handan Kanak (66), evinde 33 sokak kedisine bakıyor. Daha önce apartman dairesinde oturan ancak kedilerine daha iyi bakabilmek için müstakil eve taşınan Kanak, mağdur olan her canlıya sahip çıkılması gerektiğini beliterek, "İnsandaki doğal koruma hissi sadece çocuklarına ya da sevdiklerine karşı değil mağdur olan her şeye olmalıdır" dedi.

Alanya'da 33 kedisiyle birlikte sakin bir yaşam süren emekli Handan Kanak, kedilerle birlikte olmaktan mutlu olduğunu ifade ediyor. Yaklaşık 20 yıldır Alanya'da yaşadığını hiç evlilik yapmadığını; doğuştan bir hayvansever olduğunu dile getiren Kanak, 1-2 derken bir anda etrafının kedilerle dolduğunu anlattı. Daha önce bir sitede apartman dairesinde yaşayan Kanak, komşuları rahatsız olduklarını dile getirince Kestel Mahallesi'nde müstakil eve geçtiğini söyledi.

'MAĞDUR OLAN HER CANLIYA KARŞI KORUMACI OLMALIYIZ'Görme ve işitme engelli ile aralarında yaralı olanların da bulunduğu çok sayıda sokak kedisine bakan Kanak, "Ben yaklaşık 20 yıldır Alanya'da yaşıyorum. Aslında benim amacım burada güzel bir zaman geçirmekti ama 1-2 kedi derken çevremizde epey toplandı. Memnuniyetle yapıyorum. Ancak bu aralar hayvana şiddet olaylarını duyunca bir de bu hayvansever kitlesi var. Yani diyorum ya bizim onları korumak için ant içmemiz gerekmiyor. Gayet doğal bir şey. İnsan içinden geleni yaparsa da bunda hayvan severmiş, sevmezmiş, düşmanmış hiç alakası yok. Çünkü içgüdüsel koruma hisleri vardır. O koruma hissi sadece çocuklarına ya da sevdiklerine karşı değil, mağdur olan her şeye olmalıdır. 'Bir karıncayı incitmem' derler köpeği ezer geçerler. Yani bir insan olarak bunlara dikkat edersek bu hayvanları daha da iyi koruyabiliriz. Çünkü bu bir rant meselesi değil bu özel modern bakış açısı da değil. Bu gayet doğal bir duygu. İnsanlığa, doğaya ait bir şey" dedi.

'33 KEDİM VAR'Kanak, "Saymayı bıraktım ama şu an 33 civarı kedim var. Çoğu evin içinde istedikleri zaman girip çıkabiliyor. Şu anda da sokağa çıkarmadığım bazı engelli kediler var. Diğerleri istedikleri vakit bahçeye çıkıyor, geziyor, çevrede ve geliyorlar" diye konuştu.

'İNSAN, KEDİ, KÖPEK HER CAN BU HAYAT ZİNCİRİNİN BİR HALKASI'Birçok insanın evde kedi köpek beslemekten çekindiğini, tüylerinin rahatsız edici olduğunun düşünülmesine karşın kendisinin birçok kediyle birlikte yaşamanın nasıl bir duygu olduğuyla ilgili soruya Kanak, şöyle cevap verdi:

"Bizim de saçlarımız dökülüyor. Biz de tuvalete gidiyoruz. Bence bu hayvanlar, ister küçücük böcek olsun, ister karınca, örümcek, kedi, köpek olsun bunların hepsinin bir amacı var. Yani amaçsız herhangi bir şey yaratılmamış. Öyle bir şey ki her can, kedi, köpek, insan, bu hayat zincirinin bir halkası. Bu halkadan birisi bozulursa zincir de bozulur. Mesela avcılar, beni avcı düşmanı diye etiketlemesinler ama tilkiler, yaban domuzları çoğaldı bunları gelin vuralım diyerek onları yok ederseniz diğer hayvanların çoğalmasına yardımcı olmuş oluyorsunuz. Kedileri yok ederseniz yakında her evi fare basar, buna hiç şaşırmayın. veya kurtlar giderse ayıların şehre kadar indiğine hiç şaşırmayın, bir halka bozulursa doğanın dengesi bozulur. Onun için hayvanları kendi aleminde bırakın. Yani yapmanız gerekeni yapın."

'BİLİNCİNİ KAYBEDEN İNSAN HER ŞEYİ YAPAR'

Son dönemlerde hayvanlara şiddetin artmasıyla ilgili de Kanak, "İnsanlarla hayvanlar arasındaki fark bilinç meselesi. Bu bilinç hakikaten körleşirse, insanın kendini unuttuğu vakit her şeyi yapması mümkün. Ama bir insan bilinçli bir şekilde yaşarsa çevresine de aynı değeri verir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı