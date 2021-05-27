33 Kart Mobil Hizmet Aracı Silifke'de
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

33 Kart Mobil Hizmet Aracı Silifke'de

33 Kart Mobil Hizmet Aracı Silifke'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin 33 Kart Mobil Hizmet Aracının bir noktası da Silifke ilçesi oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin 33 Kart Mobil Hizmet Aracının bir noktası da Silifke ilçesi oldu. Her ayın ilk haftası pazartesi ve salı günleri Silifke'de hizmet verecek olan mobil araç, özellikle merkez şubelere gidemeyen vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor.

Mersin 33 Kart Mobil Hizmet Aracı, toplu taşıma seyahat kartlarına dair tüm hizmetleri vatandaşların ayağına kadar götürmeye devam ediyor. Kentkart hizmetini vatandaşların ayağına kadar götüren Kentkart Mobil Hizmet Aracı, program ve ihtiyaç dahilinde farklı ilçelerde konumlandırılıyor. Her ayın ilk haftası pazartesi ve salı günleri Silifke Anıt Meydanında hizmet verecek olan Kentkart Mobil Hizmet Aracı ile özellikle merkez şubelere gidemeyen vatandaşlara kolaylık sağlayacak.

Mersin 33 Kart Mobil Hizmet Aracında kart çıkartma, kart yenileme, vize işlemleri, para yükleme ve HES kodu kontrolü yapılıyor. Mersin 33 Kartın tam, öğrenci, öğretmen, gazi ve yakını, şehit yakını, engelli, ağır engelli, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, TÜİK, milli sporcu, serbest 65, serbest indirimli, serbest muhtaç kart ve daimi görevli kartı olarak türleri bulunuyor. - MERSİN

33 Kart Mobil Hizmet Aracı Silifke'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Görüntüler büyülüyor! Süper Çiçek Kanlı Ay bu gece Türkiye semalarında
Görüntüler büyülüyor! Süper Çiçek Kanlı Ay bu gece Türkiye semalarında
Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Gervinho Burak Yılmaz Nihat Özdemir Lukas Podolski Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
33 Kart Mobil Hizmet Aracı Silifke'de - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 11:09:26. #1.14#

title