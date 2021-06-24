33 Kadın Belgeseli Ekibinden Başkan Seçer'e Teşekkür Ziyareti
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33 Kadın Belgeseli Ekibinden Başkan Seçer'e Teşekkür Ziyareti

33 Kadın Belgeseli Ekibinden Başkan Seçer'e Teşekkür Ziyareti
Habermetre - Haberler | Toplum

Mersin'de kadın emeğinin görünür kılınması için önemli çalışmalara imza atan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kadını önceleyen projelere de destek olmaya devam ediyor.

Mersin'de kadın emeğinin görünür kılınması için önemli çalışmalara imza atan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kadını önceleyen projelere de destek olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda hazırlanan 33 Kadın Belgeseli'nde yer alan kadınlar, programın hazırlayıcısı Gazeteci Yazar Ufuk Cavlı ile birlikte Başkan Seçer'e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Belgesel ekibi, Başkan Seçer'i 25 Haziran 2021 saat 19. 00'da Noax Otel'de yapılacak olan galaya davet ederek, desteklerinden dolayı plaket takdim etti.

'33' Büyükşehir'in destekleri ile tescillendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda hazırlanan belgeselin '33' ismi Büyükşehir'in desteği ile tescillendi ve patenti alındı. İlerleyen aylarda Antalya, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Erzurum, Kars ve İzmir'de de '33' ismi ile Kadın Belgeseli çekimlerinin yapılması hedefleniyor.

'33 Kadın 33 Hayat 33 Başarı Hikayesi' alt başlığı ile belgesel, mağdur kadınların aksine güçlü kadınları anlatıyor. Kadınların Mersin'de yaşıyor olması, hikayelerinin olması, başarılı ve güçlü olmaları ortak özellikleri arasında yer alıyor. Belgeselde her görüşten, her inanıştan kadınlarla birliktelik sağlanıyor. Her bölümü 20 dakika olan belgeselde Mersin'in dokusu hissettiriliyor ve kent tanıtımına katkı sağlanması da amaçlanıyor.

Yayın Tarihi: 24. 6. 2021 09: 30: 02

Kaynak: Habermetre

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