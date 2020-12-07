Son dakika haberi: 33 gün önce jandarmanın elinden kaçırılan Şariban annesine kavuştu

- 33 gün önce jandarmanın elinden kaçırılan Şariban annesine kavuştu

İngiltere'nin istediği çocuk bulundu

Jandarmanın elinden kaçırılan çocuk 4 yıl sonra annesine kavuştu

Annenin 4 yıllık mücadelesi mutluluk gözyaşlarıyla son buldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 33 gün önce haciz için gelen annesinden ve jandarmanın elinden kaçırılan Şariban, bulunarak annesine teslim edildi. Acılı anne Zübeyde Kocaman, 4 yıldır ayrı olduğu kızına göz yaşları arasında kavuştu.

İngiltere'de yaşayan Zübeyde Kocaman ile Halil Yıldız 10 yıl önce İstanbul'da tanışarak dini nikahla evlendi. Eşiyle birlikte Şanlıurfa'ya gelen Zübeyde Kocaman iddiaya göre eşinin evli ve çocuklarının olduğunu öğrendi. Eşiyle anlaşamayan Kocaman, Şanlıurfa'dan ayrılarak İngiltere'ye döndü. Burada hamile olduğunu öğrenen Zübeyde Kocaman, bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Yaklaşık 3 yıl kızı Şariban'la birlikte İngiltere'de yaşayan Zübeyde Kocaman, 4 yıl önce Elazığ'da yaşayan annesini ziyarete geldiğinde eşi Halil Yıldız kızı Şariban'ı zorla alıkoydu.

Hukuki mücadele başlattı

Çocuğunu almak için hukuki mücadele başlatan anne Zübeyde Kocaman'ın 2017'de Şanlıurfa Aile Mahkemesine açtığı velayet davasında çocuğun velayetinin anneye verilmesi yönünde karar verilirken, 2016'da baba Yıldız'ın açtığı velayet davasında ise mahkeme yine çocuğun anneye verilmesi yönünde karar çıktı. Karara rağmen bana Yıldız, küçük kızı annesine vermedi.33 gün önce İngiltere'den Şanlıurfa'ya gelen anne Zübeyde Kocaman, savcılığa başvurarak velayeti kendisinde olan kızının icra yoluyla verilmesini istedi. Yapılan araştırmada Şehriban'ın Haliliye İlçesine bağlı Yıldız kırsal Mahallesi İlk Okulunda okuduğu belirlendi. Jandarma ekipleri anneyi yanlarına alarak kızın yaşadığı kırsal mahalleye gitti. Mahallede çıkan olaylar esnasında Halil Yıldız'ın yakınları küçük kızı kaçırdı.

Kızının peşini bırakmadı

Yaşanan olay üzerine Anne Zübeyde Kocaman, Türkiye'deki İngiltere Başkonsolosluğuna ve Türk adli makamlara başvurarak, hayatından endişe ettiği kızının bulunmasını talep etti. Ankara'daki İngiltere Büyükelçiliği daha öncede iletişime geçtiği Türk Dışişleri Bakanlığı'na kızın bulunması talebini yineledi. Başvurunun üzerine Türk Adalet ve İçişleri İç işleri Bakanlığı harekete geçti. Savcılık tarafından çocuğun aranması için talimat çıkarılırken, Şariban'ın babasına ait 2 adreste arama yapıldı. Şariban'ın kaçırılması olayında karışan ve cep telefonu görüntülerine yansıyan herkes, polis ve jandarmanın arama, takip listesine girerken, kızın kısa sürede bulunması için güvenlik güçlerinden oluşan özel ekip kuruldu.

Çocuğun saklanabileceği bir çok evde arama yapan jandarma ekipleri, akşam saatlerinde kızı bulmayı başardı. Jandarma tarafından alınan küçük kız, Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne götürüldü. Öğle saatlerinde polis evine getirilen kız annesine teslim edildi.

Olayın geçmişi

Ekim ayında Şanlıurfa'ya gelip Başsavcılığa başvuran anne Zübeyde Kocaman, velayeti kendisine verilen kızını icra kanalıyla teslim alabilmek için başvurunca başsavcılık tarafından jandarmaya çocuğun bulunduğu yerden alınarak anneye teslim edilmesi talimatı verildi. Şariban'ın Şanlıurfa Haliliye ilçesine bağlı Yıldız Mahallesindeki ilkokulda okuduğunu tespit eden jandarma kız çocuğunu almak için mahalleye gitti. Okulda ellerinde sopalarla jandarmalara mukavemet gösterip hakaretler savuran ve baba Halil Yıldız'ın yakınları olduğu öğrenilen şahıslar, jandarma ekiplerini engelleyerek çocuğu kaçırdı. Çocuğun jandarmanın elinden zorla alınarak kaçırıldığı anlar cep telefonu kameraları ile saniye saniye kayıt altına alındı. Kaçırılma olayı üzerine başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında baba Halil Y, İzzettin Y, Bakır Y, Mahmut Y ve Ahmet Y. gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden Mahmut Y. tutuklanıp diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kızın kaçırılma anları anbean görüntülere yansıdı

Olay anında çekilen cep telefonu görüntülerini inceleyen ekipler, Mahalle Muhtarı Bakır Yıldız'ın ve yanındakilerin kız çocuğunu jandarmaların elinden zorla alarak kaçırdığı tespit edilirken, Olay yerindeki Celal Yıldız isimli şahsın ise jandarmalara "Siz kızı Avrupa'ya götürüp gavurlara teslim edeceksiniz. Allah'tan korkmuyor musunuz" dediği belirlendi. Görüntüler Muhtar Bakır Yıldız'ın çocuğu jandarmalardan alarak İzzettin Yıldız'a verdiği İzzettin Yıldız'ın ise koşarak okulun az ilerisinde bulunan gri renkli bir araçla çocuğu olay yerinden kaçırması da yer aldı. Muhtar Bakır Yıldız'ın görevli jandarmalara ettiği hakaret ve küfürlü ifadeler ile Jandarma Astsubayının "Muhtar bunun hesabını verecek" dediği anda muhtarın tekrardan küfürlü yanıt vermesi de kameralarla ilgili çözümleme tutanağında yer aldı.

İngiltere geri istiyor, Tükiye'de özel ekip kuruldu

Yaşanan olay üzerine Anne Zübeyde Kocaman, Türkiye'deki İngiltere Başkonsolosluğuna ve Türk adli makamlara başvurarak, hayatından endişe ettiği kızının bulunmasını talep etti. Ankara'daki İngiltere Büyükelçiliği daha öncede iletişime geçtiği Türk Dışişleri Bakanlığı'na kızın bulunması talebini yineledi. Başvurunun üzerine Türk Adalet ve İçişleri İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Savcılık tarafından çocuğun aranması için talimat çıkarılırken, Şariban'ın babasına ait 2 adreste arama yapıldı. Şariban'ın kaçırılması olayında karışan ve cep telefonu görüntülerine yansıyan herkes, polis ve jandarmanın arama, takip listesine girerken, kızın kısa sürede bulunması için güvenlik güçlerinden oluşan özel ekip kuruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI