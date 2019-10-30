33 düzensiz göçmen otogarda bırakıldı

33 düzensiz göçmen otogarda bırakıldı

33 düzensiz göçmen otogarda bırakıldıBATMAN - Batman'a getirilen aralarında kadın, çocuk, hasta ve yaşlı 33 düzensiz Afgan göçmen Batman Şehirlerarası Otobüs terminaline bırakıldı.

30.10.2019 17:16
33 düzensiz göçmen otogarda bırakıldı

33 düzensiz göçmen otogarda bırakıldı

BATMAN - Batman'a getirilen aralarında kadın, çocuk, hasta ve yaşlı 33 düzensiz Afgan göçmen Batman Şehirlerarası Otobüs terminaline bırakıldı. Geceyi otobüs terminalinin içinde uyuyarak geçiren göçmenler ifadeleri alınmak üzere Batman Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Geceyi otobüs terminalinde geçiren ve beton üzerinde uyuyan göçmenlerin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine göçmenler emniyet müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılacak işlemlerinin ardından göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: İHA

VİDEO: 33 düzensiz göçmen otogarda bırakıldı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.