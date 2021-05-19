33 ayrı suçtan yakalanma kararı olan firari yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

33 ayrı suçtan yakalanma kararı olan firari yakalandı

33 ayrı suçtan yakalanma kararı olan firari yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de toplamda 33 ayrı suçtan yakalanma kararı bulunan firari şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de toplamda 33 ayrı suçtan yakalanma kararı bulunan firari şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçlular ile mücadelede yürütülen faaliyetler kapsamında çeşitli illerde işlemiş olduğu suçlardan dolayı hakkında 33 yakalanma kararı olan şahıs yakalandı. Şahsın 27 dolandırıcılık, 3 tehdit, 1 hakaret, 1 şantaj ve cezaevi firarisi olduğu, toplam 33 ayrı suçtan yakalanma kararı bulunduğu öğrenildi. Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyon ile firari Kamil Koç, Alpu'ya bağlı Sakarıkaracaören Mahallesi'nde ikamet eden babasının evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Alpu ilçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan cezaevi firarisi Kamil Koç, Beylikova Adliyesinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi. - ESKİŞEHİR

33 ayrı suçtan yakalanma kararı olan firari yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Enerji santralinde yangın çıkan yangında sabotaj iddiası
Enerji santralinde yangın çıkan yangında sabotaj iddiası
Tunceli'de tutuklanan işkenceci şahıs ile ilgili kadının avukatı yaşananları anlattı
Tunceli'de tutuklanan işkenceci şahıs ile ilgili kadının avukatı yaşananları anlattı
Değeri tam 13 milyon dolar! Tarihi İncil'i jandarmaya satmaya çalışırken yakalandılar
Değeri tam 13 milyon dolar! Tarihi İncil'i jandarmaya satmaya çalışırken yakalandılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Deniz Çakır Özcan Deniz Tuba Büyüküstün
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Hakan Arslan Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
33 ayrı suçtan yakalanma kararı olan firari yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 12:00:52. #1.14#

title