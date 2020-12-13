"33. Avrupa Film Ödülleri" sahiplerini buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

"33. Avrupa Film Ödülleri" sahiplerini buldu

13.12.2020 04:29 | Son Güncelleme: 13.12.2020 04:32

33. Avrupa Film Ödülleri'nde Danimarkalı yönetmen Thomas Vinterberg'in yönettiği "Another Round", "en iyi film" ödülüne layık görüldü.

33. Avrupa Film Ödülleri'nde Danimarkalı yönetmen Thomas Vinterberg'in yönettiği "Another Round", "en iyi film" ödülüne layık görüldü.

Avrupa Film Akademisi tarafından düzenlenen 33. Avrupa Film Ödülleri töreni bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle internet üzerinden yapıldı.

Ödüllerin sahiplerini bulduğu törende "en iyi film" seçilen Thomas Vinterberg'in "Another Round" filmi 3 dalda daha ödül aldı.

Vinterberg'e "en iyi yönetmen" ödülü verilirken "en iyi erkek oyuncu" dalında "Another Round" filmindeki rolüyle Danimarkalı aktör Mads Mikkelsen ödüle layık görüldü.

"En iyi senaryo" dalında "Another Round" filminin senaristleri Vinterberg ve Tobias Lindholm ödül aldı.

"En iyi kadın oyuncu" ödülü ise "Undine" filmindeki rolüyle Alman oyuncu Paula Beer'e verildi.

"En iyi komedi" filmi olarak Emmanuel Courcol'un "The big hit", "en iyi belgesel" olarak da Alexander Nanau'yun "Collective" filmi seçildi.

İtalyan yönetmen Corlo Sironi'nin "Sole" filmi de "en iyi ilk film" ödülünü aldı.

Avrupa Film Ödülleri, "Avrupa'nın Oscarları" olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

İlgili Haberler

TİSK'in 'Ortak Yarınlar Ödülleri' sahiplerini buldu
TİSK'in "Ortak Yarınlar Ödülleri" sahiplerini buldu
'6. Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması' ödülleri sahiplerini buldu (2)
"6. Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu (2)
eTwinning Ulusal ve Avrupa kalite etiketleri sahiplerini buldu
eTwinning Ulusal ve Avrupa kalite etiketleri sahiplerini buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Şevval Sam Öykü Çelik Hakan Taşıyan Defne Samyeli
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Burak Yılmaz Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Tbmm İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "33. Avrupa Film Ödülleri" sahiplerini buldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 04:32:39. #1.14#
title