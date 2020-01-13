33. Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nın tanıtımı yapıldı

13.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:05

Bu yıl 33.'sü düzenlenecek olan Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nın basın toplantısı yapıldı. 14-18 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek turnuvaya 25 ülkeden yaklaşık 300'e yakın sporcu katılacak.



Uluslararası 33. Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nın basın toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi. 14-18 Ocak tarihleri arasında Ahmet Cömert Spor Salonu'nda düzenlenecek olan turnuvaya 3 kıtadan ve yaklaşık 25 ülkeden 300'e yakın sporcu katılım sağlayacak. Turnuvanın basın toplantısında açılış konuşmasını yapan Ahmet Cömert'in oğlu Atilla Cömert, "Türk ve Dünya boksuna hayatını adamış Ahmet Cömert'in bu yolda açtığı başarının devamını getirmeye çalışıyoruz. Onun yolunda ilerliyoruz. 14 Ocak Salı günü turnuvamız başlayacak. 18 Ocak Cumartesi günü de final müsabakalarımız olacak. Bu sene de kalabalık ve iyi boksörlerin katıldığı kaliteli mücadeleler olacak. Maçların sonunda da Cömert ailesi tarafında ödüller verilecek. Tüm boksseverleri müsabakalarımıza bekliyoruz. Bakanlığımıza, federasyonumuza, genel müdürlüğümüze verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Sporculara ve görevlilere başarılar diliyorum" dedi.



Bağlama: "İstanbul olarak turnuvaya ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz"



İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Dr. Cemil Bağlama ise, "Bu organizasyona İstanbul olarak ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemiz bu tür turnuvalarda ev sahipliği olarak adını söz ettirmeye devam ediyor. Ülke sporumuzun lokomotifi İstanbul'umuzda gerçekleştirilecek olan 33. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda fair-play çerçevesinde mücadeleler izleteceğimize inanıyoruz. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.



Gözgeç: "Olimpiyatlar öncesi önemli bir sınav olacak"



Türkiye Boks Federasyonu Eyüp Gözgeç, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda çıkacakları kota mücadeleleri öncesi Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nın kendileri için önemli bir sınav olacaklarını belirterek, "Ahmet Cömert, Türk ve dünya boksuna yıllarca hizmet etmiş ve spor hayatına kara leke sürmemiştir. Kendisi yurt dışında ülkesini, milletine yakışır biçimde temsil etmiştir. 2020 Avrupa Kıta Elemeleri öncesi bizim için önemli bir turnuva olacak bu. Bu arada dün Tokyo kotası alan Voleybol Milli Takımımızı kutluyor ve tebrik ediyorum. Bizim için bereketli bir yıl oluyor. Umarım bu bereket 2020 yılında da devam eder. Tokyo'da almadığımız kadar madalyaları kazanırız. Bu turnuvanın önemi çok farklı. Kota elemeleri kapsamında bundan sonra bizim için adeta savaş başlayacak. Avrupa Oyunları'nda 2 altın madalya aldık, biri judo, biri boks. Dünya şampiyonasında 2 altın, 1 gümüş madalya aldık. Daha sonra Avrupa şampiyonasında 2 altın, 2 gümüş aldık. Bunlar boks tarihinde önemli başarılar. Bu arada iki sporcu kızımızdan bahsetmeden geçemeyeceğim; Busenaz Sürmeli ve Buse Naz Çakıroğlu. Herkes tarafından favori gösterilen sporcular. Bu kızlarımızı ve diğer sporcularımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.



14 Ocak Salı günü 16.00'da başlayacak olan müsabakalar ücretsiz olacak. Turnuvaya, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Tacikistan, Kazakistan, Danimarka, Romanya, İran, Irak, Moğolistan, Fas, Cezayir, Kamerun, Nijerya, Senegal, Srilanka, Somali gibi ülkelerden sporcular katılacak. Turnuvanın final müsabakaları ise 18 Ocak Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA