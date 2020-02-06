33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi - Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü - ADDİS
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33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi - Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü - ADDİS

Aile fotoğrafı çekilmesi 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi oturumuna gelenler Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü'nün konuşma yapması 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Afrika Birliği binasında düzenlenen oturumla başladı.

06.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:46
33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi - Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü - ADDİS

Aile fotoğrafı çekilmesi

33. Birliği Liderler Zirvesi oturumuna gelenler

Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü'nün konuşma yapması 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi, 'nın başkenti 'daki Afrika Birliği binasında düzenlenen oturumla başladı. Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü oturumda konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi - Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü - ADDİS
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